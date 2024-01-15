ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

SVS эволюционировала


15.01.2024 09:05

 

 

На выставке CES 2024 компания SVS показала свою новую серию акустических систем Ultra Evolution. Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинки – необычная форма передней (и задней тоже) панели.

 

В новой линейке семь моделей: три напольника, две полочные колонки, а также акустическая система центрального канала и высотный громкоговоритель. Самая большая «башня» – Ultra Evolution Pinnacle, с ценой в 5000 долларов за пару, самый маленький полочник – Ultra Evolution Nano (899 $), столько же стоят модели Ultra Evolution Elevation (высотный канал) и Ultra Evolution Center.

 

У всех колонок изогнутые передняя и задняя панели (такое решение позволило уменьшить дифракцию на краях и улучшить внеосевые высокие частоты); для акустики данной ценовой категории это большая редкость. Все напольные модели оснащены тыловыми динамиками; басовых драйвера – четыре, они установлены оппозитно, по схеме Force Balanced Opposed Array, и обеспечивают очень глубокий, мощный и точный бас. Во всех моделях новой линейки используется новый дюймовый твитер с алмазным напылением. Отделка корпуса: чёрный или белый лак или дубовый шпон.

Связанные новости:
 «Встроенный» бас: SVS 3000 - 27.03.2023 17:25
 Безупречная Эволюция TAD  - 13.12.2022 00:49
 Беспроводные профессионалы SVS - 07.11.2022 12:32
 Эволюция Kyron Gaia - 12.05.2022 12:15
 SVS представляет: сабвуферы серии 3000 - 16.11.2018 12:50
 SVS представляет: сабвуферы серии 4000  - 04.12.2017 11:25
 Акустические системы SVS Prime - 05.03.2015 19:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007