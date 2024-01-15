SVS эволюционировала

15.01.2024 09:05

На выставке CES 2024 компания SVS показала свою новую серию акустических систем Ultra Evolution. Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинки – необычная форма передней (и задней тоже) панели.

В новой линейке семь моделей: три напольника, две полочные колонки, а также акустическая система центрального канала и высотный громкоговоритель. Самая большая «башня» – Ultra Evolution Pinnacle, с ценой в 5000 долларов за пару, самый маленький полочник – Ultra Evolution Nano (899 $), столько же стоят модели Ultra Evolution Elevation (высотный канал) и Ultra Evolution Center.

У всех колонок изогнутые передняя и задняя панели (такое решение позволило уменьшить дифракцию на краях и улучшить внеосевые высокие частоты); для акустики данной ценовой категории это большая редкость. Все напольные модели оснащены тыловыми динамиками; басовых драйвера – четыре, они установлены оппозитно, по схеме Force Balanced Opposed Array, и обеспечивают очень глубокий, мощный и точный бас. Во всех моделях новой линейки используется новый дюймовый твитер с алмазным напылением. Отделка корпуса: чёрный или белый лак или дубовый шпон.



