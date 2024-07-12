SVS представляет: адаптер для подключения сабвуфера

12.07.2024 16:30

SoundPath – торговая марка, принадлежащая компании SVS. Устройство под названием SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter позволяет подключить активный сабвуфер к аудиокомпонентам, у которых нет соответствующего выходного разъёма.



К таким компонентам относятся многие интегральные усилители или стереоресиверы устаревших моделей – они не оснащены RCA выходами линейного уровня, что означает невозможность использования активного сабвуфера. Новый адаптер позволяет решить эту проблему: он служит соединительным модулем между ресивером или усилителем мощности и сабвуфером, уменьшая вольтаж на выходных разъёмах усилителя до уровня напряжения на выходах сабвуфера без потери качества сигнала и без потребления дополнительной мощности. Для подключения выходов динамиков ресивера или усилителя к входам адаптера используются позолоченные (24K) пятиконтактные клеммы, совместимые с плоскими неизолированными клеммами, разъёмами-«бананами» и «лопатками». После подключения пользователю нужно настроить фильтр нижних частот / кроссовер для оптимального звучания системы.



Как утверждает производитель, адаптер может передавать сигнал в полном диапазоне частот, от 10 Гц до 80 кГц. SVS SoundPath Speaker Level Subwoofer Adapter – удобное и практичное устройство, простое в использовании и доступное по цене широкому кругу потребителей; его розничная цена на сайте производителя составляет около 80 долларов США.



