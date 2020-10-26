«Сырой» HDMI 2.1

26.10.2020 12:55

Владельцы аудио-видео ресиверов последнего поколения от Denon, Marantz и Yamaha столкнулись с рядом технических проблем. Как сообщает немецкий сайт Heise, сложности возникли с протоколом HDMI 2.1, точнее, с соответствующим чипом, установленным в этих компонентах.



При подключении к 4К / 120 Гц или 8К / 60 Гц источникам сигнала на принимающем телевизоре или мониторе изображение не появляется: пользователь видит пустой экран. Создатель используемых микросхем – компания Panasonic Solutions. Возникающую ошибку нельзя исправить с помощью обновления прошивки. Устройства, которые работают некорректно – ресиверы Denon AVR-X2700H, AVC-X3700H, AVC-X4700H, AVC-X6700H, Marantz SR5015, SR6015, SR7015, SR8015 и Yamaha RX-V4A, RX-V6A. К этому списку могут добавиться и последние разработки Onkyo, Pioneer и Sony, в которых, как предполагается, также может использоваться этот чип.



Sound United, владеющая брендами Marantz и Denon, уже выступила с официальным заявлением, в котором признаёт ошибку и обещает провести расследование. Yamaha также работает над решением возникшей проблемы.