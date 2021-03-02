T+A представляет: Caruso R

02.03.2021 06:33

Немецкая T+A расширяет фирменную серию Caruso. В линейке появились несколько новых продуктов: музыкальная система Caruso R, а также две модели громкоговорителей. В отличие от представленной в 2020 году универсальной аудио системы «всё-в-одном» Caruso, у новинки нет встроенных колонок, но её можно использовать в комплекте с новыми напольными Caruso S 10 или полочными R 10.



Caruso R рассчитан на пользователей, которые предпочитают классическое стерео, но в «современном исполнении» – с расширенными возможностями подключения и актуальным интерфейсом. Инженерам T+A пришлось адаптировать Navigator OS к новым требованиям: Caruso R, хотя и является «кровным братом» Caruso, всё же представляет собой совершенно иное устройство, а не модификацию выпускавшегося ранее. Управление осуществляется через семидюймовый экран с высоким разрешением или через приложение; кроме того, в комплект поставки входит пульт ДУ. С помощью Amazon Alexa можно давать голосовые команды домашним «умным» устройствам; при желании функция может быть отключена. Есть встроенный FM/DAB тюнер, проигрыватель CD, поддержка потоковых сервисов Tidal, Deezer и Qobuz, а также Bluetooth и AirPlay 2. Функция Streaming Client обеспечивает доступ к Amazon Music HD и Spotify Connect.



В компании подчёркивают, что не хотят ограничивать пользователей в их желаниях и готовы предложить им как можно больше вариантов для комплектации домашней музыкальной системы. Именно поэтому линейка выпускаемых устройств пополнилась напольниками S 10 и полочными R 10, дизайн которых полностью соответствует «внешности» компонентов серии Caruso. В продаже новинки появятся в конце марта нынешнего года.