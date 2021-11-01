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TAGA Harmony PF-500: фильтруй и слушай


01.11.2021 07:57

 

 

На российском рынке начались продажи сетевого фильтра-распределителя питания TAGA Harmony PF-500. Фильтр рассчитан на подключение до пяти устройств и с высокой эффективностью защищает домашнюю электронику от скачков напряжения.

 

Из пяти электрических розеток PF-500 три – с фильтрованным напряжением, а оставшиеся две соединены с сетью напрямую и рассчитаны на подключение таких мощных устройств, как стереоусилители или AV-ресиверы. К «фильтрованным» же розеткам рекомендуется подключать устройства, наиболее чувствительные к помехам напряжения питания, например, фонокорректоры, ЦАПы, предусилители, усилители для наушников. Суммарная потребляемая мощность подключенной техники – 2500 Вт. Если она превышена или возникли другие нештатные ситуации, сработает система защиты. Чтобы вернуть фильтр в рабочий режим, нужно нажать кнопку на его задней панели.

 

У PF-500 компактный стальной корпус с алюминиевой передней панелью, на которой расположена ещё одна кнопка, дающая возможность отключить от сети всё подсоединенное к фильтру оборудование. Рядом с ней находится индикатор корректной фазы напряжения питания: контроль фазы обеспечивает максимальное качества работы подключенных компонентов. В комплекте с фильтром поставляется съёмный электрический кабель, который при необходимости можно заменить на другой, например, большей длины.

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