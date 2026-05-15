Takolink. Чтобы лучше видеть.

Takolink – один из проектов, размещённых на краудфандинговой платформе Kickstarter. Гаджет представляет собой 15,6-дюймовый IPS-монитор, который, будучи сопряжённым со смартфоном (беспроводным способом), «зеркалит» любое изображение, которое пользователь видит на экране смартфона. Создатели Takolink утверждают, что это первый в мире цифровой продукт такого типа, что он совместим «почти с любым» смартфоном и не требует установки приложений и/или другого ПО.



Идея создания проста: в повседневной жизни часто возникают ситуации, когда пользоваться смартфоном для просмотра графической информации неудобно. Прочитать рецепт или новости, пообщаться в соцсети – как правило, экран смартфона для этого маловат. «И тут на помощь приходят они…», точнее, он – большой дисплей Takolink, на котором вы увидите ту же информацию, но воспринимать её вам будет намного проще и удобнее. Основные характеристики гаджета: разрешение 1080p, яркость 300 нит, частота обновления 60 Гц; полностью заряженного аккумулятора (4000 мАч) хватает на 3-4 часа просмотра видео на максимальной громкости, если же вы будете просматривать фото или пролистывать ленту в чате, подзарядка понадобится через 7-8 часов. Работает Takolink с iPhone 4 и новее, Android 10 и новее, MacBook’ами, Mac Mini и большинством планшетов Windows. У него есть порты USB-C и HDMI, что позволяет использовать стриминговые приложения вроде Netflix и игровые консоли.



Благодаря встроенному датчику движения дисплей автоматически меняет вертикальное отображение на горизонтальное – как только вы меняете положение смартфона или планшета. Takolink может работать без сети, максимальное расстояние до сопряжённого смартфона составляет 10 метров; на задней панели имеются отверстия, которые позволяют установить дисплей на настольную подставку, есть у него и своя откидывающаяся опора, удерживающая устройство в вертикальном положении. В комплект поставки входят USB-C кабели для подзарядки и отображения видео, кабель mini HDMI-на-HDMI и защитный футляр. Если продукт окажется востребованным, разработчики обещают улучшить качество (громкость) звука и увеличить ёмкость аккумулятора, а зарядку сделать беспроводной.