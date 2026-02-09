ВХОД НА САЙТ

Tannoy: меньше проводов


09.02.2026

 

 

На выставке ISE 2026 компания Tannoy показала две новые модели инсталляционных акустических систем: CVS 601 PoE и DVS 601 PoE.

 

Как следует из названия, их особенность – поддержка технологии Power over Ethernet. Питание, передача аудиосигнала и управляющих команд осуществляется по одному стандартному кабелю Ethernet, что снижает потребность в локальных источниках питания и дополнительной кабельной разводке. В Tannoy говорят, что новинка разработана в ответ на запросы профессиональных инсталляторов, особенно тех, кто работает с предприятиями розничной торговли, образовательными учреждениями, объектами HoReCa и пр. и нуждается в масштабируемых технических решениях, требующих как можно меньше времени на реализацию.

 

Появление CVS 601 PoE и DVS 601 PoE приурочено к 100-летию бренда Tannoy. Колонки будут выпускаться в двух вариантах: для скрытой потолочной установки и для настенного монтажа. В них используются широкополосные 6,5-дюймовые динамики, способные качественно воспроизводить и музыку, и человеческую речь. Мощность встроенного двухканального усилителя: до 60 Вт. Помимо основного громкоговорителя, он способен питать ещё три пассивных. В продаже новинки появятся ориентировочно во втором квартале 2026 года.

2007