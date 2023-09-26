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Tannoy возвращает и возрождает…


26.09.2023 15:26

 

 

…Возвращает непередаваемую атмосферу 1960-х и возрождает легендарную серию акустических систем Monitor Gold – первая модель этой линейки, двухполосные мониторы, увидела свет в 1967 году.

 

Оригинальный продукт, пришедший на смену колонкам Monitor Red, пользовались огромной популярностью вплоть до конца 1970-х; его использовали многие студии звукозаписи, включая всемирно известную Abbey Road в Лондоне. Новая пассивная акустическая система с ретро-«внешностью» – громкоговорители Super Gold, оснащаемые парой концентрических драйверов, спроектированных звукоинженерами Tannoy и изготовленных на собственной фабрике компании-производителя. Порт фазоинвертора на передней панели позволяет улучшить качество басов в тех случаях, когда колонки установлены близко к стене.

 

Современная серия Tannoy Super Gold Monitors состоит из трёх моделей, которые отличаются друг от друга диаметром динамиков: SGM 10, SGM 12 и SGM 15.

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