TCL 115X955: самый большой в мире QD-Mini LED телевизор

02.07.2024 11:24

TCL 115X955 – новый фирменный флагман, самый большой на сегодня телевизор с технологией QD-Mini LED. Пиковая яркость TCL 115X955 – 5000 нит: изображение на экране остаётся чётким даже при самом ярком освещении.



Экран телевизора рассчитан на 100000 часов стабильной цветопередачи. Разрешение 4K и более 200 тысяч зон локального затемнения обеспечивают высокий уровень детализации и контрастности, сопоставимый, как утверждает производитель, с качеством изображения в современных кинотеатрах. Устройство оснащается Hi-Fi аудиосистемой Onkyo в конфигурации 6.2.2 с поддержкой технологии Dolby Atmos.



TCL 115X955 легко интегрируется в экосистему «умного» дома и обеспечивает пользователю удобный доступ к потоковым сервисам и различным приложениям. Поддерживается голосовое управление устройством. Новинка уже доступна для заказа в официальном магазине TCL на Ozon; розничная цена составляет 1999999 рублей.