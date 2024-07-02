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TCL 115X955: самый большой в мире QD-Mini LED телевизор


02.07.2024 11:24

 

 

TCL 115X955 – новый фирменный флагман, самый большой на сегодня телевизор с технологией QD-Mini LED. Пиковая яркость TCL 115X955 – 5000 нит: изображение на экране остаётся чётким даже при самом ярком освещении.

 

Экран телевизора рассчитан на 100000 часов стабильной цветопередачи. Разрешение 4K и более 200 тысяч зон локального затемнения обеспечивают высокий уровень детализации и контрастности, сопоставимый, как утверждает производитель, с качеством изображения в современных кинотеатрах. Устройство оснащается Hi-Fi аудиосистемой Onkyo в конфигурации 6.2.2 с поддержкой технологии Dolby Atmos.

 

TCL 115X955 легко интегрируется в экосистему «умного» дома и обеспечивает пользователю удобный доступ к потоковым сервисам и различным приложениям. Поддерживается голосовое управление устройством. Новинка уже доступна для заказа в официальном магазине TCL на Ozon; розничная цена составляет 1999999 рублей.

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