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TCL 2022: пять ТВ, три саундбара


13.04.2022 11:40

 

 

Компания TCL представила ряд новых продуктов, в том числе новую линейку телевизоров 2022 года, включая MiniLED модель C93K с 1920 отдельно диммируемыми зонами, и несколько моделей саундбаров.

 

Флагманский ТВ C93K будет выпускаться с диагональю 65 и 75 дюймов. Устройство с операционной системой Google TV оснащается портами HDMI 2.1 (их количество пока неизвестно) с поддержкой игрового режима, технологий VRR (переменная частота обновления) и ALLM (автоматический режим низкой задержки входного сигнала). Базовая частота – 144 Гц. Другие модели 2022 года – это C83K (от флагмана он отличается меньшим количеством отдельно диммируемых зон – сколько их, пока неясно; диагональ 55, 65 и 75 дюймов) и QLED телевизоры C73K и C63K (также на базе Google TV). 144-герцовый С73 будет выпускаться в нескольких вариантах – с диагональю от 43 до 98 дюймов; он также комплектуется портами HDMI 2.1 с поддержкой вышеупомянутых геймерских функций. C63K – 50-герцовая модель; размеры – от 43 до 75 дюймов. Сообщается, что технология MiniLED, используемая в новинках 2022 года, значительно усовершенствована. В частности, светодиоды круглые, а не квадратные; яркость излучения более однородная на всей поверхности экрана. Кроме того, TCL обещает представить недорогие модели P73K и P63K – на базе Android TV и с разрешением 4К.

 

В дополнение к новой серии телевизоров в ассортименте производителя появится линейка саундбаров с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, сквозной передачей HDMI сигнала и технологией Ray Danz. Последняя используется в модели C935U: излучение направленных назад и под углом динамиков образует широкую однородную звуковую сцену без цифровой обработки. Три динамика, направленных вверх, играют роль пары высотных каналов. Мощность устройства – 660 Вт. Саундбар поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером. Возможности подключения: Low Latency A/V Sync, HDMI 2.0 eARC, оптический вход, Bluetooth для беспроводного стриминга. Ещё две новинки 2022 года: саундбар P733W (конфигурация 3.1, беспроводной сабвуфер, мощность 350 Вт, обработка DTS Virtual X, фирменная технология акустической коррекции помещения AI-IN, Bluetooth 5.2 с функцией Multi-Connection для одновременного подключения двух устройств) и S522W (2.1, отдельный сабвуфер с портом фазоинвертора на передней панели, 200 Вт, несколько аудиорежимов, HDMI 1.4 ARC, Bluetooth). Флагманская модель предназначена для использования с ТВ диагональю от 65 дюймов, саундбары P733W и S522W – с телевизорами от 43 и 32 дюймов соответственно.

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