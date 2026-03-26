TCL A65K: настроено звукоинженерами Bang & Olufsen


26.03.2026 14:51

 

 

Новинка модельного ряда TCL – саундбар A65K. Устройство представляет собой компактную аудиосистему с конфигурацией 3.1.2 и поддержкой Dolby Atmos. В проектировании динамиков и настройке звучания саундбара принимали участие специалисты датской компании Bang & Olufsen. 

 

Особенности саундбара – тонкий изящный корпус глубиной всего 50 мм, мощный объёмный звук и интеллектуальные алгоритмы его обработки. Саундбар можно разместить на AV-тумбе, под телевизором, или на стене. Трёхполосная акустическая система в конфигурации 3.1.2 комплектуется девятью динамиками, два из которых выполняют роль высотных каналов. Отдельно стоящий сабвуфер с басовиком диаметром 6,5 дюйма обеспечивает насыщенный бас до 40 Гц. 

 

TCL A65K поддерживает форматы Dolby Atmos и DTS:X. «Умные» алгоритмы выделяют звучание голосов и оптимизируют низкие частоты, делая диалоги более разборчивыми, а бас – более глубоким и выразительным. Благодаря технологии звуковой адаптации система анализирует акустические особенности помещения, расположение мебели и положение слушателя и автоматически корректирует параметры звучания. Управление саундбаром осуществляется через мобильное приложение TCL Home: пользователю доступны расширенные настройки, в том числе 12-полосный эквалайзер и регулировка уровней каналов. Поддерживается подключение по HDMI eARC, USB и Bluetooth 5.3.

