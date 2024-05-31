ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

TCL C855: большой экран, технология QD-Mini LED


31.05.2024 16:19

 

 

Новинка в ассортименте TCL – телевизоры серии C855 с экраном QD-Mini LED диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Одно из главных конкурентных преимуществ этих устройств – до 2300 зон локального затемнения; они обеспечивают высокую яркость и детализацию изображения.

 

Разрешение дисплея ТВ серии C855 составляет 3840 × 2160 пикселей, яркость 600 нит, пиковая яркость 3500 нит. Производитель заявляет, что при просмотре фильма в формате 4K на экране телевизора серии C855 возникает эффект присутствия: зритель видит происходящее в кадре так же, «как если бы смотрел на это в реальном мире». Технология VRR с частотой обновления до 144 Гц обеспечивает автоматическую подстройку под разную частоту кадров и предотвращает появление разрывов в изображении даже при передаче самых динамичных сцен. Благодаря технологии QLED PRO у ТВ TCL C855 очень широкий цветовой охват: все оттенки передаются точно и естественно. Использование технологии квантовых точек позволяет достичь покрытия DCI-P3 до 97%. Светодиодная подсветка QD-Mini LED гарантирует высокий уровень яркости и контрастности как в светлых, так и в тёмных сценах.

 

Телевизоры серии C855 оснащаются шестиканальной системой объёмного звучания с поддержкой Dolby Atmos, разработанной инженерами Onkyo. Конфигурация аудиосистемы: 2.2.2, мощность 120 Вт. Новинки уже появились в продаже в России.

Связанные новости:
 Новости TCL: телевизоры серии V6B Smart TV - 23.05.2024 15:02
 TCL: второе место в мире и успех Mini LED ТВ - 05.03.2024 12:41
 Кино дома: ДК-комплекты Loewe home.cinema  - 01.03.2024 13:06
 TCL: самый большой Mini LED ТВ и новые саундбары - 16.01.2024 01:27
 Домашний досуг с Onkyo TX-SR3100 - 08.11.2023 14:57
 Новые модели в премиум-линейке ТВ Toshiba - 01.11.2023 03:59
 Toshiba зашла в Европу с телевизорами OLED  - 07.04.2022 00:44
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007