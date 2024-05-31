TCL C855: большой экран, технология QD-Mini LED

31.05.2024 16:19

Новинка в ассортименте TCL – телевизоры серии C855 с экраном QD-Mini LED диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Одно из главных конкурентных преимуществ этих устройств – до 2300 зон локального затемнения; они обеспечивают высокую яркость и детализацию изображения.



Разрешение дисплея ТВ серии C855 составляет 3840 × 2160 пикселей, яркость 600 нит, пиковая яркость 3500 нит. Производитель заявляет, что при просмотре фильма в формате 4K на экране телевизора серии C855 возникает эффект присутствия: зритель видит происходящее в кадре так же, «как если бы смотрел на это в реальном мире». Технология VRR с частотой обновления до 144 Гц обеспечивает автоматическую подстройку под разную частоту кадров и предотвращает появление разрывов в изображении даже при передаче самых динамичных сцен. Благодаря технологии QLED PRO у ТВ TCL C855 очень широкий цветовой охват: все оттенки передаются точно и естественно. Использование технологии квантовых точек позволяет достичь покрытия DCI-P3 до 97%. Светодиодная подсветка QD-Mini LED гарантирует высокий уровень яркости и контрастности как в светлых, так и в тёмных сценах.



Телевизоры серии C855 оснащаются шестиканальной системой объёмного звучания с поддержкой Dolby Atmos, разработанной инженерами Onkyo. Конфигурация аудиосистемы: 2.2.2, мощность 120 Вт. Новинки уже появились в продаже в России.



