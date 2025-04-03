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TCL – чемпион по телевизорам


03.04.2025 13:25

 

 

Рейтинг, составленный экспертами, аналитической компании Omdia, свидетельствует о том, что производитель телевизоров TCL занимает первое место в мире по объёмам поставок устройств трёх категорий: ультрабольших телевизоров, телевизоров на базе технологии Mini LED ТВ, а также телевизоров с Google TV.

 

Отчёт Omdia составлен по итогам 2024 года. В нём говорится, что компания TCL заняла первое место в мире по объёму поставок телевизоров с диагональю 85 дюймов и более: занимаемая ею доля рынка составила 22,1%. TCL также стала лидером по поставкам Mini LED телевизоров (рыночная доля 28,8%) и телевизоров на базе Google TV (в этой категории никому из других производителей не удаётся обойти TCL уже четыре года подряд, с 2021 по 2024).

 

Мировой спрос на телевизоры с экранами с большой диагональю и на модели с технологией Mini LED стабильно растёт. Аналитики Omdia ожидают, что в нынешнем году мировые поставки телевизоров с диагональю 80 дюймов и выше вырастут на 35%, что составит 7% мирового рынка дисплеев (к 2030 же году их доля увеличится до 11%). Прогноз для устройств с технологией Mini LED – 9,3 миллиона единиц в 2025 году.

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