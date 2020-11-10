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TCL: догнать и перегнать LG


10.11.2020 10:45

 

 

Компания TCL представила свою новую разработку – «рулонный» OLED ТВ, который, в отличие от устройства, выпускаемого корпорацией LG, «разматывается» не снизу вверх, а вбок.

 

Производственный гигант из КНР недавно провёл конференцию, посвящённую новым возможностям OLED технологии. В частности, был показан аналог модели телевизора OLED R из серии Signature, которую выпускает LG. Особенность устройства от TCL в том, что конструкторы предложили альтернативный вариант раскрывания дисплея – не вертикальный, как у LG, а горизонтальный. У модели от TCL 17-дюймовый экран. Как утверждают представители компании, инженерам удалось увеличить гибкость экрана и уменьшить его толщину.

 

Прототип изготовлен высокоточным методом струйной печати – компания не зря вложила значительные средства в технологический альянс JOLED (Japan OLED). Главной стратегической целью финансовых вливаний является массовое производство печатных OLED-дисплеев – такой метод является более дешёвым по сравнению с используемыми в настоящее время. На презентации не было сказано ни слова о возможных сроках начала промышленного производства; вероятнее всего, организаторы стремились подогреть интерес общественности и экспертов к разработкам компании.

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