TCL: догнать и перегнать LG

10.11.2020 10:45

Компания TCL представила свою новую разработку – «рулонный» OLED ТВ, который, в отличие от устройства, выпускаемого корпорацией LG, «разматывается» не снизу вверх, а вбок.



Производственный гигант из КНР недавно провёл конференцию, посвящённую новым возможностям OLED технологии. В частности, был показан аналог модели телевизора OLED R из серии Signature, которую выпускает LG. Особенность устройства от TCL в том, что конструкторы предложили альтернативный вариант раскрывания дисплея – не вертикальный, как у LG, а горизонтальный. У модели от TCL 17-дюймовый экран. Как утверждают представители компании, инженерам удалось увеличить гибкость экрана и уменьшить его толщину.



Прототип изготовлен высокоточным методом струйной печати – компания не зря вложила значительные средства в технологический альянс JOLED (Japan OLED). Главной стратегической целью финансовых вливаний является массовое производство печатных OLED-дисплеев – такой метод является более дешёвым по сравнению с используемыми в настоящее время. На презентации не было сказано ни слова о возможных сроках начала промышленного производства; вероятнее всего, организаторы стремились подогреть интерес общественности и экспертов к разработкам компании.