ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

TCL Electronics: ну очень большие телевизоры


14.07.2022 11:11

 

 

Компания TCL Electronics представила новые модели телевизоров с очень большими дисплеями. Производитель обещает потребителям «лучшее, что есть в иммерсивных развлечениях, по доступной цене». В фирменные серии C и P добавлены модели с диагональю 75 дюймов; кроме того, появились новые 85-дюймовые модели (серии C73 и P73) и экстра-большой 98-дюймовый ТВ (серия C73).

 

Дисплеи – безрамочные, так что больше никаких проблем с дизайном: телевизоры впишутся в интерьер любого стиля. TCL также принимает в расчёт грядущий чемпионат мира по футболу: любители смотреть игру на большом экране как раз успеют обзавестись таковым. Все новые модели – с Dolby Atmos; они поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а для выбора того или иного канала достаточно произнести голосовую команду.

 

Фирменная технология динамического улучшения качества цветопередачи автоматически оптимизирует яркость и «живость» отображаемых на экране оттенков. Поддержка HDMI 2.1 гарантирует совместимость с большинством современных игровых приставок; поддержка ALLM (Auto Low Latency) означает, что телевизор при необходимости автоматически переключится в игровой режим с задержкой менее 15 мс.

 

В ближайшее время TCL представит и новую линейку высокотехнологичных саундбаров – с ними эффект погружения в происходящее на экране станет ещё более впечатляющим.

Связанные новости:
 В РФ появились проекторы ROLY - 08.07.2022 11:17
 OLED ТВ: BoE против LG? - 04.07.2022 12:08
 Hisense Laser TV: поддержка Dolby Atmos - 01.07.2022 12:05
 TCL 2022: пять ТВ, три саундбара - 13.04.2022 11:40
 Тренды года: «умные» ТВ и Hi-Res аудио - 15.03.2022 00:01
 Внезапно: телевизоры Nokia  - 28.01.2022 10:55
 1600 квадратных метров TCL - 30.12.2021 15:33
 Panasonic отдаст TCL часть своего ТВ-производства  - 26.05.2021 09:42
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007