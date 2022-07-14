TCL Electronics: ну очень большие телевизоры

14.07.2022 11:11

Компания TCL Electronics представила новые модели телевизоров с очень большими дисплеями. Производитель обещает потребителям «лучшее, что есть в иммерсивных развлечениях, по доступной цене». В фирменные серии C и P добавлены модели с диагональю 75 дюймов; кроме того, появились новые 85-дюймовые модели (серии C73 и P73) и экстра-большой 98-дюймовый ТВ (серия C73).



Дисплеи – безрамочные, так что больше никаких проблем с дизайном: телевизоры впишутся в интерьер любого стиля. TCL также принимает в расчёт грядущий чемпионат мира по футболу: любители смотреть игру на большом экране как раз успеют обзавестись таковым. Все новые модели – с Dolby Atmos; они поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а для выбора того или иного канала достаточно произнести голосовую команду.



Фирменная технология динамического улучшения качества цветопередачи автоматически оптимизирует яркость и «живость» отображаемых на экране оттенков. Поддержка HDMI 2.1 гарантирует совместимость с большинством современных игровых приставок; поддержка ALLM (Auto Low Latency) означает, что телевизор при необходимости автоматически переключится в игровой режим с задержкой менее 15 мс.



В ближайшее время TCL представит и новую линейку высокотехнологичных саундбаров – с ними эффект погружения в происходящее на экране станет ещё более впечатляющим.



