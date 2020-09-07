TCL: новый процессор для ТВ

07.09.2020 10:30

Информацию об «интеллектуальном» аудио-видео процессоре собственной разработки обнародовала компания TCL. Он создан на фирменной платформе AiPQ Engine второго поколения и призван «максимально использовать потенциал» технологий QLED и Mini-LED.



Дебют нового технологического решения состоялся на берлинской выставке IFA 2020. Новый AiPQ Engine использует алгоритмы машинного обучения и обеспечивает аудиовизуальную оптимизацию в реальном времени в зависимости от того, к какому жанру относится развлекательный контента и в каких условиях воспроизводится.



Например, настройки автоматически меняются, когда на экране появляется пейзаж с обилием оттенков зелёного, при воспроизведении ночных сцен или анимации. Отдельно настраиваются параметры для отображения лиц и фонов. Автоматически меняется и уровень громкости воспроизведения – в зависимости от окружающего шума, который отслеживается с помощью ТВ микрофонов.