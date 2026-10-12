TCL открыла Индустриальный музей

12.10.2026 12:05

45 лет – не юбилей, но возраст вполне солидный. Именно столько в нынешнем году исполняется компании TCL, которая за прошедшие годы успела стать ведущим производителем потребительской электроники и первой в мире по объёмам поставок ультрабольших (от 75 дюймов) телевизоров, Mini LED телевизоров, а также ТВ на базе Google TV. И построить собственный Индустриальный музей.



Последний на днях открылся в китайском городе Хуэйчжоу, где в 1981 году располагалось предприятие TTK, с которого и началась история TCL. Экспозиция музея, который занимает площадь более 23 тысяч квадратных метров, рассказывает об «истории развития компании в контексте становления электронной промышленности Китая» и демонстрирует инновационные разработки TCL в области потребительской электроники, дисплейных технологий и чистой энергетики. В шести выставочных залах и центральном атриуме представлено более 3000 экспонатов. Среди них особое место занимают механический сканирующий диск Нипкова 1920-х годов, первые китайские телевизор и коммерческий компьютер, а также первый в мире серийно выпускаемый печатный OLED-дисплей с разрешением 4K – он был разработан TCL CSOT в 2024 году. Телевизоры демонстрируются в отдельной выставочной галерее – здесь собрано более 100 исторических моделей из разных стран мира.



Посетители музея увидят, как компания TCL на протяжении многих лет адаптировала свою бизнес-стратегию к изменениям отраслей, технологий и рынков. В частности, в 2019 году после масштабной реструктуризации появились две независимо работающие структуры: TCL Technology и TCL Industries, первая – с фокусом на дисплейных технологиях и новой энергетике, вторая – на интеллектуальных устройствах и сервисах. Благодаря разделению каждое направление получило дополнительные возможности для роста. За пять последующих лет выручка TCL Technology выросла более чем втрое, примерно с 8,4 до 27 млрд. долларов США, а выручка TCL Industries увеличилась более чем вдвое, с 11,7 до 24,9 млрд. долларов. Реструктуризация способствовала укреплению позиций TCL на рынке: по итогам прошлого года компания вышла на второе место в мире по объёму поставок телевизоров, а TCL CSOT заняла второе место в мире по общей доле рынка телевизионных панелей. В 2026 году журнал Time включил TCL в список лучших компаний мира.