TCL: первый фирменный розничный магазин в России

16.07.2026 14:15

Свой первый фирменный розничный магазин в России открыла компания TCL – в партнёрстве с российским производителем Polaris. Первое совместное торговое пространство открылось в Казани, в торгово-развлекательном комплексе «Мега». Здесь представлены телевизоры, аудиосистемы, мониторы и пр. бытовая техника TCL, а также широкий ассортимент продукции, которую производит компания Polaris.



Экспозиция организована так, чтобы в центре внимания посетителей оказался 163-дюймовый телевизор TCL 163X11L, самый большой на сегодня из выпускаемых TCL. Каждый пиксель экрана телевизора, состоящего из более чем 24 миллионов неорганических светодиодов Micro LED, излучает свет самостоятельно, благодаря чему изображение характеризуется высокой контрастностью, исключительной детализацией и реалистичной цветопередачей. Пиковая яркость устройства: 10000 нит.



В магазине также представлены SQD-Mini LED телевизоры нового поколения с технологией квантовых точек Super QLED и фильтром Ultra Color (что обеспечивает более точное управление подсветкой, расширенную цветовую гамму до 100% цветового пространства BT.2020 и реалистичную цветопередачу), модели ТВ на базе технологии RGB-Mini LED с раздельной RGB-подсветкой (более точное управление цветом, повышенная насыщенность изображения) и телевизоры так называемой «интерьерной» серии A400 в ультратонких корпусах. Посетители магазина также могут приобрести беспроводную аудиосистему TCL Z100 с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect.