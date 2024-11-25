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TCL представила свой первый портативный видеопроектор


25.11.2024 12:16

 

 

Компания TCL вышла на рынок портативных проекторов, выпустив новинку, модель Projector A1. Это портативное устройство на базе Google TV, которое также выполняет функцию Bluetooth-стереосистемы.

 

Набор характеристик и потребительских функций – базовый, стандартный для многих подобных устройств: разрешение Full HD, размер изображения – от 45 до 120 дюймов по диагонали. А вот встроенного подзаряжаемого аккумулятора у Projector A1 нет. Зато есть ручка для переноски, которую можно использовать как подставку, меняя угол наклона проектора. Заявленная яркость: 360 ISO люменов. Управлять проектором можно с помощью голосовых команд, можно использовать Google Cast для стриминга видеоконтента или дублирования его (по Wi-Fi) со смартфона или планшета. Мощность каждого из встроенных динамиков (их два): 8 Вт. Когда проектор переключается в режим Bluetooth-колонки, два боковых ЖК-дисплея начинают менять свой цвет в такт музыке.

 

Розничная цена – 499 долларов США, что делает TCL Projector A1 одним из самых доступных предложений на рынке в данной ценовой категории.

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