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TCL S5K: уютные телевизоры


18.06.2025 18:33

 

 

S5K – новая серия QLED телевизоров TCL. В неё входят устройства, предназначенные для небольших уютных пространств. Диагонали экрана: 32, 40 и 43; но в остальном – всё по-взрослому.

 

Телевизоры новой серии не отстают от своих крупногабаритных собратьев ни в точности цветопередачи, ни в качестве звучания, и обеспечивают яркое реалистичное изображение благодаря технологии квантовых точек и поддержке HDR10. TCL S5K оснащаются QLED-экранами с разрешением Full HD. Технология HDR10 улучшает изображение в разных сценах, автоматически повышая контрастность и делая детали более чёткими.

 

Высокой детализацией отличается и звучание новинок, а технология Dolby Audio обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Телевизоры TCL S5K подходят для просмотра и фильмов, и спортивных игр; для разного контента предусмотрены специальные режимы и сценарии, адаптирующие изображение и звук. Платформа Google TV обеспечивает удобный доступ к приложениям и возможность голосового управления.

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