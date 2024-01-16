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TCL: самый большой Mini LED ТВ и новые саундбары


16.01.2024 01:27

 

 

Самый большой в мире телевизор с технологией Mini LED – устройство с экраном диагональю 115 дюймов – показала на выставке CES 2024 компания TCL. Кроме того, на стенде TCL были представлены новые QLED ТВ с диагональю 98 дюймов, а также новинка в серии S Class – 4K UDH модель S5 с высокой яркостью и фирменным процессором AIPQ.

 

В числе новинок и несколько моделей саундбаров, в частности, серия Q Class с поддержкой Dolby Atmos. TCL Q75H и Q85H – саундбары с технологией акустических отражателей Ray-Danz; последняя обеспечивает особенно широкую звуковую сцену. Модель Q75H имеет конфигурацию 5.1.2; звуковая панель оснащается излучающими вверх динамиками Dolby Atmos и драйверами окружающего звучания. Вторая новинка, Q85H – 7.1.4-канальный саундбар с беспроводными тыловыми колонками.

 

Ещё одна серия фирменных саундбаров, S Class, включает модели S45H и S55H с поддержкой Dolby Atmos, автоматической системой акустической калибровки помещения, режимом центрального канала и обновлённым дизайном. У саундбаров S45H есть порт фазоинвертора, а саундбары S55H продаются в комплекте с беспроводным сабвуфером.

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