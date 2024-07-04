TCL T7B: телевизор для кино и игр

04.07.2024 19:02

Ещё одна новинка TCL – 4K QLED телевизор T7B, который, как сообщается в пресс-релизе, «станет настоящим открытием для всех любителей кино, игр и качественного изображения».



Устройства оснащаются мощным процессором с искусственным интеллектом TCL AiPQ и поддерживают голосовое управление (функция Hands-free, интегрированная с Google Assistant). Благодаря технологии QLED и поддержке HDR10+ и Dolby Vision изображение на дисплее телевизора TCL T7B характеризуется очень точной цветопередачей и высокой контрастностью, видеоконтент воспроизводится с высокой детализацией теней. Плавность воспроизведения динамичных сцен достигается благодаря технологии MEMC; для геймеров предусмотрена функция Game Accelerator с частотой обновления 120 Гц.



Встроенная стереосистема – с поддержкой технологии Dolby Atmos. Телевизоры T7B работают на операционной системе Google TV; последняя обеспечивает пользователям доступ к неограниченному количеству фильмов и сериалов, позволяя легко находить новые и формируя подборки на основе предпочтений и ранее просмотренного контента. Дизайн телевизоров новой серии – безрамочный, подставка – регулируемая двухпозиционная: устройство можно разместить как на тумбе, так и на стене. Размеры дисплея (диагональ): 55, 65 и 75 дюймов.



