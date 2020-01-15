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TCL: технология Mini-LED нового поколения


15.01.2020 12:00

 

 

Компания TCL, участник грядущей выставки CES 2020, делает ставку на мини-светодиодов нового поколения.

 

6 января, накануне открытия выставки, состоялась пресс-конференция, на которой представители TCL Electronics рассказали об этой технологии и других инновациях.

 

Впервые о телевизорах TCL на базе мини-LED заговорили в начале 2019 года, когда компания объявила, что начинает приём предварительных заказов на модели новой серии 8. Производитель заявляет, что внедрение этой технологии устанавливает новый стандарт качества телевизионного изображения: десятки тысяч отдельных мини-светодиодов, которые используются в моделях премиум-класса телевизоров TCL, улучшают контрастность и чёткость картинки.

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