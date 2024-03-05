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TCL: второе место в мире и успех Mini LED ТВ


05.03.2024 12:41

 

 

Независимая исследовательская компания Omdia опубликовала отчёт под названием “Omdia Global TV Sets Report”, в котором, в частности, говорится, что второе место среди ведущих мировых телевизионных брендов занимает – уже второй год подряд – компания TCL.

 

Общий объём продаж телевизоров TCL составил 25,26 миллиона единиц, это 12,5% всего ТВ-рынка. Такие результаты во многом стали возможны благодаря востребованности фирменных моделей премиального уровня, а также устройств на базе технологии Mini LED; к слову, именно компания TCL выпустила первый в мире Mini LED телевизор – это произошло в 2019 году.

 

В прошедшем 2023 году (по его итогам и составлен отчёт) в ассортименте TCL появилась серия Mini LED моделей ТВ с диагональю 98 дюймов и более. А на проходившей в январе 2024 года выставке потребительской электроники CES производитель показал самый большой в мире 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED – с более чем 20000 зон локального затемнения и пиковой яркостью 5000 нит. Новинка будет продаваться и в России; ожидается, что такие телевизоры появятся в российских магазинах уже в первой половине 2024 года.

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