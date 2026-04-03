TCL X11L: ярко показывает, выразительно звучит


03.04.2026 12:45

 

 

Продолжаем рассказывать о новинках модельного ряда компании TCL, которые в ближайшее время поступят в продажу в российские магазины. Одна из таких новинок – флагманский телевизор X11L с технологией квантовых точек SQD-Mini LED, новым цветовым фильтром UltraColor и более плотной Mini LED-подсветкой. 

 

Последняя является одним из главных конкурентных преимуществ телевизора TCL X11L. Благодаря большому количеству зон локального затемнения (более 20730 в 98-дюймовой модели) и фирменной технологией по устранению ореолов телевизор точнее работает со светом и контрастностью и обеспечивает глубокий чёрный цвет и чистое, без засветов, изображение. Пиковая яркость HDR достигает 10000 нит (в версиях 85″ и 98″), цветовой охват расширен до уровня 100% BT.2020. 

 

Телевизоры TCL X11L с частотой обновления 144 Гц и поддержкой 288 VRR оснащаются высококонтрастными экранами WHVA 2.0 Ultra с низким уровнем отражений и сверхшироким углом обзора. За обработку изображения отвечает процессор TSR AiPQ, оптимизирующий картинку на уровне пикселей. В число AI-функций, реализованных с помощью фирменных алгоритмов искусственного интеллекта, входит «умный» мастер чёткости, контрастности, цвета и движения. Интерьерный и Art Gallery режимы превращают выключенный телевизор в элемент декора. Встроенная акустическая система разработана при участии специалистов датской компании B&O. Корпус телевизора – ультратонкий, шириной всего 2 см; предусмотрена возможность установки ТВ на подставку и настенного монтажа. Российским покупателям устройство будет доступно в трёх версиях, с экранами размером 75, 85 и 98 дюймов по диагонали, по цене от 399999 рублей.

