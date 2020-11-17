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TDG Audio – у Overton Distribution


17.11.2020 06:00

 

 

Компания Overton Distribution пополнила список брендов, продукцию которых она представляет в России, американской акустикой TDG Audio. Торговая марка TDG Audio принадлежит The DaVinci Group – калифорнийской компании, основанной в 2012 году и специализирующейся на выпуске инсталляционных акустических систем. Кроме TDG Audio, в группу входит бренд Vanguard Dynamics.

 

В The DaVinci Group собрались опытные инженеры, многие годы создававшие архитектурную акустику. Привлечь их в компанию удалось Джеффу Франциско, основателю The DaVinci Group, раньше работавшему в SpeakerCraft и ставшему в 1996 году её вице-президентом по направлению «Исследования и разработки». Джефф Франциско – обладатель нескольких патентов в области акустических систем для заказных электронных инсталляций; например, патент 2009 года на первую в мире поворотную встраиваемую в стену колонку.

 

В ассортименте TDG Audio – широкий спектр встраиваемой акустики, предназначенной для установки в потолок или стены и использования в составе домашних аудиосистем. Кроме того, TDG Audio выпускает всепогодные и ландшафтные громкоговорители в различных ценовых категориях и для реализации проектов различного масштаба и уровня сложности. 


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