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TDK: аккумуляторной революции быть?


21.06.2024 18:17

 

 

Корпорация TDK заявила о том, что её инженеры разработали новый материал для изготовления полупроводниковых аккумуляторов. Его отличительная особенность – очень высокая энергетическая плотность.

 

Энергетическая плотность, или удельная энергоёмкость – это количество запасённой аккумуляторной батареей энергии на единицу веса. Инженерам TDK удалось создать материал, плотность энергии которого составляет 1000 Втч/л, что примерно в 100 раз превышает удельную энергоёмкость обычных твердотельных батарей TDK. Как ожидается, эта разработка позволит создать эффективную замену литий-ионным батареям.

 

Преимущество полупроводниковых аккумуляторов – в высокой безопасности, надёжности и более длительном сроке службы. Вместо жидкого электролита в них используется намного более стабильный негорючий твёрдый; это исключает риск его утечки и возгорания. У TDK уже есть успешный опыт коммерциализации CeraCharge, первой в мире полностью керамической твердотельной батареи SMD1, которая широко используется в бытовой электронике. Появление на рынке полупроводниковых аккумуляторов с плотностью энергии в 100 раз выше, чем у существующих, произвело бы настоящую революцию, ведь такие батареи – идеальное решение для питания полностью беспроводных наушников и прочих устройств с низким энергопотреблением.

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