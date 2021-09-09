Technics обновился

09.09.2021 10:22

Компания Technics выпускает несколько новинок: проигрыватель винила с прямым приводом SL-1210G в чёрном корпусе, акустические системы SB-G90M2 (напольные) и SB-C600 (полочные), а также усилитель SU-G700M2. Все новые модели появятся в продаже в октябре-ноябре текущего года.



Вертушки SL-1210GAE, выпущенные ограниченной партией к 55-летию бренда, разошлись практически мгновенно. Вторая, ещё меньшая партия, тоже не смогла удовлетворить возникший спрос. Это призван сделать обновлённый SL-1210G в чёрном цвете; собственно, именно цвет корпуса и отличает его от предшественника. Двигатель с двумя роторами обеспечивает исключительно стабильное вращение с мощным крутящим моментом. Устройство весом 12 кг имеет оснащается трёхслойным опорным диском с индивидуальной регулировкой; корпус имеет повышеную жёсткость.



Напольные SB-G90M2 – дополнение к серии Grand Class G90; полочники SB-C600 станут частью новой линейки Premium C600. Первые представляют собой трёхполосную систему с фазоинвертором и сонащаются двухполосным коаксиальным драйвером (твитер 25 мм, среднечастотник 160 мм) и парой алюминиевых вуферов (160 мм). Инженеры Technics переработали внутреннюю структуру жёсткости в нижней части колонки, добавив новый многослойный складчатый волновод (Standing Wave Termination Structure). Внутри лабиринта находится контролируемое количество поглощающего материала, который эффективно устраняет стоячие волны.



Полочники SB-C600 разработаны с целью «воссоздать атмосферу просторного концертного зала в домашних условиях». Колонки обеспечивают детальное мощное звучание и обширную звуковую сцену. SB-C600 – компактный двухполосный громкоговоритель с фазоинвертором с уникальным коаксиальным драйвером, работающим как точечный источник. Освободившееся благодаря драйверу нового типа пространство позволило разместить порт фазоинвертора на передней панели, что в свою очередь, даёт больше возможностей для установки колонки.



При разработке нового усилителя SU-G700M2 за базу взята успешная модель G700, которую усовершенствовали с применением технологий, заимствованных у топового интегральника Technics SU-R1000. Вместо устройства класса D Technics предлагает полностью цифровой усилитель с контуром уменьшения джиттера (JENO Engine) и технологией калибровки фазы в зависимости от нагрузки на динамик (LAPC). Высокоскоростной источник питания Advanced Speed Silent Power Supply (AS²PS) быстрее и эффективнее подводит ток к силовому каскаду, что увеличивает управляемость динамиками. Вход фонокорректора ММ дополнен высококачественным МС-фонокорректором с возможностью переключения фазы одного из каналов (это позволяет повысить качество воспроизведения некоторых старых пластинок.