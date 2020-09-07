Technics рвётся вперёд

07.09.2020 14:52

Вернувшийся на российский рынок бренд Technics представил две новинки: музыкальную систему категории «всё-в-одном» Ottava SC-C70MK2 и интегральный усилитель референсного класса SU-R1000.

Ottava SC-C70MK2 имеет ту же 2.1-канальную конструкцию, что и модель предыдущего поколения, но специально для новинки были разработаны 8-см вуфер и 2-см твитер с акустической линзой. Функция акустической коррекции Space Tune гарантирует оптимальное звучание в любом помещении. Имеется встроенный Chromecast, поддержка Airplay 2 и Deezer, пользователь может слушать радио и CD. В продаже новинка появится в октябре 2020 года.



Ещё одна новая разработка компании – цифровой интегральный усилитель SU-R1000. Он буквально «напичкан» новейшими технологиями, включая недавно представленную ADCT (технология активного подавления искажений). Добиться улучшенного соотношения сигнал/шум позволила новая система импульсного питания (Advanced Speed Silent Power Supply), бесшумная и более быстрая, с четырьмя независимыми блоками питания. Поскольку Technics производит пользующиеся большой популярностью виниловые «вертушки» (эта категория – одна из самых важных и прибыльных для компании), в SU-R1000 встроен «интеллектуальный» фоно-предусилитель для улучшения качества звучания. Для коммутации, помимо прочего, имеются вход Phono XLR и два входных разъёма USB-B. Приобрести новинку можно будет в ноябре.