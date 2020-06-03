Technics SL-1210GAE к 55-летию бренда

03.06.2020 11:12

Выпуск новой модели винилового проигрывателя Technics приурочен к 55-летию компании. Поставки Technics SL-1210GAE Limited Edition начнутся в июле.



Всего планируется выпустить 1000 «вертушек». В основе – модель SL-1200G так называемого «гранд-класса». У нового SL-1210GAE будет весьма впечатляющая «внешность» – полностью чёрный корпус; даже тонарм и управляющие элементы будут окрашены в матовый чёрный цвет. На специальной табличке – серийный номер, подтверждающий уникальность устройства.



Прямой привод с двигателем без железного сердечника обеспечивает равномерное вращение и снижает нагрузку на подшипник. Трёхслойный диск состоит из центрального алюминиевого слоя, который сверху прижимает латунный слой (для жёсткости), а с противоположной стороны – резиновый (для уменьшения вибраций). За счёт такой конструкции достигается стабильность и плавность вращения.