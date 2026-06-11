Technics SL-40CBT в белом и синем

11.06.2026 23:50

Проигрыватель виниловых дисков Technics SL-40CBT теперь выпускается в двух новых вариантах отделки. Раньше «вертушку» можно было купить в чёрном, сером и красновато-коричневом цвете, а теперь потребителям доступны проигрыватели этой модели в белом и синем корпусе.



Впервые новую отделку проигрывателя SL-40CBT компания Technics показала на проходившей в начале июня выставке High End Vienna 2026, закрепив за собой репутацию одного из сильнейших игроков на рынке винила, внимательно следящего за современными тенденциями в дизайне. Представители бренда отметили, что цветные проигрыватели пользуются большим успехом и позволяют расширить потребительскую аудиторию, значительная часть которой предпочитает традиционным «чёрным коробкам» современные яркие решения.

Технически Technics SL-40CBT не изменился. Это проигрыватель винила с прямым приводом, цифровым управлением, алюминиевым S-образным тонармом, предустановленным картриджем Audio-Technica AT-VM95C, встроенным MM фонокорректором и поддержкой Bluetooth-подключения. Начало продаж проигрывателя в новых цветах запланировано на сентябрь.