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Technics SL-40CBT в белом и синем


11.06.2026 23:50

 

 

Проигрыватель виниловых дисков Technics SL-40CBT теперь выпускается в двух новых вариантах отделки. Раньше «вертушку» можно было купить в чёрном, сером и красновато-коричневом цвете, а теперь потребителям доступны проигрыватели этой модели в белом и синем корпусе. 

 

Впервые новую отделку проигрывателя SL-40CBT компания Technics показала на проходившей в начале июня выставке High End Vienna 2026, закрепив за собой репутацию одного из сильнейших игроков на рынке винила, внимательно следящего за современными тенденциями в дизайне. Представители бренда отметили, что цветные проигрыватели пользуются большим успехом и позволяют расширить потребительскую аудиторию, значительная часть которой предпочитает традиционным «чёрным коробкам» современные яркие решения. 

 

Технически Technics SL-40CBT не изменился. Это проигрыватель винила с прямым приводом, цифровым управлением, алюминиевым S-образным тонармом, предустановленным картриджем Audio-Technica AT-VM95C, встроенным MM фонокорректором и поддержкой Bluetooth-подключения. Начало продаж проигрывателя в новых цветах запланировано на сентябрь.

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