Technics собралась конкурировать с Apple

12.01.2021 11:45

На пресс-конференции, состоявшейся в рамках выставки CES 2021, представители бренда подтвердили, что в ближайшее время будут выпущены действительно беспроводные (true wireless) наушники-вкладыши с шумоподавлением, которые составят конкуренцию модели от Apple, AirPods Pro.



В целом выступление Technics обошлось без громких заявлений, что несколько удивило экспертов: после триумфального возвращения бренда и ряда ярких новинок, появившихся в 2019 и 2020 годах, многие ожидали от компании более агрессивной политики. Впрочем, анонс новой модели наушников – тоже заявка на успех: в ходе презентации прозвучали слова, заставляющие предположить, что Technics готовится продавать новинку по очень доступной цене. Это должно заставить насторожиться Sony с её WF-1000XM3 и Apple с AirPods Pro, пользующимися популярностью, но совсем не дешёвыми.



Детали пока не разглашаются. Представитель Technics лишь заявил, что инженеры компании «как следует поработали над звуком».