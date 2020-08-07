ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Technics возвращается на российский рынок


07.08.2020 09:53

 

 

После более чем 15-летнего перерыва в Россию вернулся Technics. В российских специализированных магазинах теперь снова можно приобрести виниловые и цифровые проигрыватели, усилители, акустические системы, а также наушники японского бренда.

 

Возвращение Technics на аудиорынок состоялось в 2014 году. Развитием и продвижением обновлённой линейки – на сегодня она насчитывает уже 20 моделей – занимается корпорация Panasonic. В России купить продукцию Technics можно будет уже в августе. Поначалу в наличии будет не весь ассортимент, однако с течением времени перечень моделей, доступных российским потребителям, расширится.

 

В ближайшее время можно будет приобрести классическую версию винилового проигрывателя SL-1210MK7, «вертушку» начального уровня SL-1500C, стереоусилитель SU-G700, многофункциональный цифровой проигрыватель SL-G700, а также беспроводные аудиосистемы Ottava S C50 и С30.

Связанные новости:
 Technics SL-1210GAE к 55-летию бренда - 03.06.2020 11:12
 Беспроводная колонка Technics SC-30 - 13.05.2019 13:00
 Блог Panasonic: новости, дискуссии, экспертные мнения - 14.01.2019 15:00
 Приют для меломана - 20.07.2018 17:15
 Виниловый оркестр - 30.03.2018 17:00
 Panasonic выпускает 4K Blu-ray проигрыватель DP-UB9000 - 15.02.2018 12:10
 Technics SP-10R: назад в будущее - 04.09.2017 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007