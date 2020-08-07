Technics возвращается на российский рынок

07.08.2020 09:53

После более чем 15-летнего перерыва в Россию вернулся Technics. В российских специализированных магазинах теперь снова можно приобрести виниловые и цифровые проигрыватели, усилители, акустические системы, а также наушники японского бренда.



Возвращение Technics на аудиорынок состоялось в 2014 году. Развитием и продвижением обновлённой линейки – на сегодня она насчитывает уже 20 моделей – занимается корпорация Panasonic. В России купить продукцию Technics можно будет уже в августе. Поначалу в наличии будет не весь ассортимент, однако с течением времени перечень моделей, доступных российским потребителям, расширится.



В ближайшее время можно будет приобрести классическую версию винилового проигрывателя SL-1210MK7, «вертушку» начального уровня SL-1500C, стереоусилитель SU-G700, многофункциональный цифровой проигрыватель SL-G700, а также беспроводные аудиосистемы Ottava S C50 и С30.



