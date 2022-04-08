Technics выпустит 12 тысяч юбилейных SL-1200

08.04.2022 00:38

Technics выпустит ограниченную партию проигрывателей виниловых дисков SL-1200. Так в компании решили отметить полвека присутствия этого устройства на аудиорынке.

Проигрыватели оригинальной модели впервые появились в продаже в 1972 году, и сразу же стали невероятно популярны среди ди-джеев того времени: такую «вертушку» можно было увидеть почти во всех клубах. В честь пятидесятилетия устройства Technics выпустит 12 тысяч экземпляров специальной версии проигрывателя – SL-1200M7L. Они будут продаваться по всему миру; предзаказы принимаются со вчерашнего дня, а отгрузки начнутся в июле.

Юбилейные устройства созданы на базе модели SL-1200MK7, выпущенной в 2019 году. Виниловый проигрыватель с прямым приводом оснащается анодированным тонармом с отделкой под золото. Корпус – повышенной жёсткости, для минимизации вибраций. Предусмотрена возможность регулировки пускового вращающего момента / торможения, питч-контроль, реверсивное воспроизведение. На верхней панели выгравирован серийный номер. В комплект поставки входит прокладка-слипмат с нанесённым золотой краской логотипом Technics. Цвет корпуса: чёрный, красный, синий, белый, зелёный, жёлтый или бежевый. Розничная цена – 1099 долларов США.