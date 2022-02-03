TechnoLogica – новый дистрибьютор Tributaries

03.02.2022 10:45

Российская TechnoLogica стала дистрибьютором широкого ассортимента аудиофильских кабелей, выпускаемых под торговой маркой Tributaries.



Бренд Tributaries принадлежит компании Gordon J Gow Technologies, Inc. Основал её Джо Перфито, бакалавр в области электротехники, настоящий энтузиаст Hi-Fi. Он 15 лет проработал в McIntosh Laboratory, и собственный бизнес назвал в честь бывшего работодателя, Гордона Джей Гоу – президента McIntosh Labs, своего наставника и друга. Отсюда же и название торговой марки: в переводе с английского tribute означает «дань уважения». Компания базируется в Орландо, штат Флорида, США; здесь же, в США, продукция и изготавливается. Для производства фирменной продукции используется медь высочайшей очистки, в том числе «линейно-кристаллическая» медь LC-OFC чистоты 5N (для сравнения, уровень чистоты типичной высококачественной меди – 2N), что позволяет значительно уменьшить искажения и шум и добиться нейтрального тонального баланса и отличной детализации.



Акустические кабели Tributaries Series 4, 6 и 8 имеют конструкцию Star-Quad: четыре проводника равномерно скручены в конфигурации «положительный, отрицательный, положительный, отрицательный». Каждая жила находится на одинаковом расстоянии от центра; положительная рядом с отрицательной. Результат: подавление противоположных электромагнитных полей, создаваемых каждой парой проводников, и более высокая производительность. Силовые кабели Tributaries оптимизированы для 60 Гц. Тройное экранирование от РЧ- и электромагнитных помех приводит к улучшениям за счет снижения уровня шума. Ещё одна фирменная линейка, одна из самых передовых в ассортименте бренда – кабели UHD HDMI с сертификацией DPL Labs 4K Cable Certification. Кроме того, Tributaries выпускает и продукцию для защиты электронного оборудования: кондиционеры, высокопроизводительные разветвители питания и розетки с встроенной защитой.