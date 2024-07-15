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TechnoLogica подготовила «Летний Микс»


15.07.2024 13:28

 

 

Российский дистрибьютор компания TechnoLogica объявляет о начале акции «Летний Микс».

 

С сегодняшнего дня, 15 июля, различные модели аудиокомпонентов премиального уровня можно приобрести по специальным сниженным ценам. В акции участвует продукция известнейших брендов, в числе которых Davis Acoustics, Tributaries, Myryad и Audio Analogue.

 

В течение трёх недель, вплоть до 5 августа (или до тех пор, пока участвующий в акции товар имеется на складе дистрибьютора), можно приобрести встраиваемые, напольные и полочные акустические системы, сабвуферы и АС центрального канала, усилители и проигрыватели компакт-дисков, а также разнообразную кабельную продукцию со скидками от 15 до 49%.

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