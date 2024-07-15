TechnoLogica подготовила «Летний Микс»

15.07.2024 13:28

Российский дистрибьютор компания TechnoLogica объявляет о начале акции «Летний Микс».



С сегодняшнего дня, 15 июля, различные модели аудиокомпонентов премиального уровня можно приобрести по специальным сниженным ценам. В акции участвует продукция известнейших брендов, в числе которых Davis Acoustics, Tributaries, Myryad и Audio Analogue.



В течение трёх недель, вплоть до 5 августа (или до тех пор, пока участвующий в акции товар имеется на складе дистрибьютора), можно приобрести встраиваемые, напольные и полочные акустические системы, сабвуферы и АС центрального канала, усилители и проигрыватели компакт-дисков, а также разнообразную кабельную продукцию со скидками от 15 до 49%.



