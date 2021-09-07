TechnoLogica привезёт в Россию UandKsound

07.09.2021 11:14

Российский дистрибьютор стал эксклюзивным представителем испанского бренда, в ассортименте которого представлены акустичекие системы для домашних кинозалов, встраиваемые громкоговорители для заказных инсталляций, уличные аудио решения, стерео- и многоканальные усилители мощности, наушники и пр.



Одна из выпускаемых линеек – Cinema Series. Настенные колонки и сабвуферы предназначены для установки в персональных кинозалах. Особенности моделей этой серии: использование принципа Д'Апполито при проектировании громкоговорителей, продвинутые кроссоверы, корпуса из МДФ с чрезвычайно прочной системой фиксации, соединённой с жёстким шасси динамика.



Активные мониторы серии Studio – с балансным пополосным усилением (три активных фильтра, класс AB, тороидальный трансформатор. Корпуса – типа «коробка в коробке»; пустоты между внутренними и внешними стенками заполнены лёгким звукопоглощающим материалом. СЧ-драйверы – собственного производства, с кевларовыми диффузорами; твитеры (изготавливаются на заказ в Дании) – с шёлковым куполом, расширенным диапазоном и минимальными искажениями.



Отличительная черта усилителей мощности от UandKsound – массивность: семиканальная модель М7300 весит почти 60 кг. Усилители имеют балансную схемотехнику, каждый канал оборудован отдельным трансформатором и цепью питания, что обеспечивает высокую степень разделения и предотвращает перекрёстные помехи между соответствующими каналами во всём частотном диапазоне. Используется активное охлаждение на бесшумных вентиляторах.