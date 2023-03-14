TechnoLogica привезла в Россию усилители Audio Analogue

14.03.2023 08:32

Продукцию итальянского производителя Audio Analogue теперь можно будет приобрести в России, обратившись к дистрибьюторской компании TechnoLogica. Соглашение о передаче российскому дистрибьютору эксклюзивных прав на продажу и продвижение компонентов Audio Analogue уже вступило в силу.



Бренд Audio Analogue существует с 1995 года. Одна из основных категорий выпускаемой продукции – усилители, работающие в классе A и AB, с балансной схемотехникой «двойное моно». Ассортимент широкий – от классической Hi-Fi модели AAСento, купить которую по карману многим, до «тяжеловеса» Absolute, относящегося к классу Ultra High End. Помимо усилителей, Audio Analogue предлагает компактные (Half Size) CD-транспорты, фонокорректоры, цифро-аналоговые конвертеры. Все устройства изготавливаются полностью вручную и проходят тщательное тестирование.



Первый груз с оборудованием Audio Analogue уже прибыл в Россию; TechnoLogica приглашает отечественных аудиофилов поближе познакомиться с продукцией итальянского бренда.



