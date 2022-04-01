Tefra без страха и упрёка

01.04.2022 00:03

Hi-Tech Media стала официальным дистрибьютором акустических систем, выпускаемых Tefra Audio. Tefra – российская компания. Сам производитель называет свою продукцию «революционной», а по детализации звучания колонки Tefra «превосходят Hi-End системы».



На сайте бренда в описании используемых технологий говорится о принципе генерации звуковых волн во всем слышимом диапазоне частот (технология DPK Transverse Sound). Благодаря ей громкоговорители Tefra Audio, в отличие от классических акустических систем, равномерно озвучивают помещения со сложной архитектурой. Звук от акустической системы одинаково распространяется как во фронтальной, так и в тыловой области колонки. Вместо традиционного купольного диффузора используется генерирующая линейный звук тонкая мембрана, которая не боится механических повреждений. Если повредить (например, проткнуть) мембрану, акустическая система продолжит работать в штатном режиме, а изменения в звуке будут минимальными.



Производитель рекомендует использовать фирменные акустические системы в общественных пространствах (торговые центры, концертные площадки и пр.), оснащать ими конференц-залы; применение громкоговорителей Tefra возможно как в коммерческих кинотеатрах, так и в составе комплекта оборудования домашнего кинозала. На сайте Tefra Audio представлены пять моделей акустических систем, однако дистрибьютор заявляет о том, что на сегодня доступны только две модели: плоский настенный громкоговоритель Etna мощностью 50 Вт и потолочная модель Misti мощностью (40 Вт). Устройства Etna совместимы с любыми ТВ-кронштейнами стандарта VESA 200х200, их можно также устанавливать на пол или на полку. Плоскопанельные Misti вставлятся в любую ячейку потолка (вместо врезного монтажа).