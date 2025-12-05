Технологический прорыв: SOUNDPEATS Air5 Pro+

05.12.2025 16:35

И опять о новинках SOUNDPEATS: компания выпустила беспроводные внутриканальные наушники Air5 Pro+ с драйверами xMEMS, интеллектуальной системой активного шумоподавления (до 55 дБ) и модулем Bluetooth с поддержкой кодеков LDAC и aptX Lossless. Ещё и цена приятная…



SOUNDPEATS Air5 Pro+ – серьёзная заявка на большой успех; ничего подобного в ассортименте бренда до сих пор не было. Кремниевые xMEMS Cowell, управляемые усилителем XAA-2000 Aptos класса H, дополнены десятидюймовым динамическим драйвером с двойной медной катушкой и композитной диафрагмой PU+PEEK. Звучание новинки характеризуется сверхнизким уровнем искажений, плотным и глубоким басом и очень чистыми высокими частотами. Покупатель получает высокотехнологичное устройство по цене (129,99 долларов США) бюджетного, возможности которого не сравнимы с Air5 Pro+.



Qualcomm’овские QCC3091 Bluetooth SoC и S3 Sound Platform обеспечивают поддержку большинства Hi-Res кодеков: aptX Adaptive (до 96 кГц / 24 бит), aptX Lossless (настоящее CD-качество 44,1 кГц / 16 бит), LDAC и новейшего LC3 с низкой задержкой. Гибридная система шумоподавления определяет до 95% внешних шумов с погрешностью менее 3%. Полностью заряженными наушниками можно пользоваться в течение шести часов, ещё два часа прослушивания даёт быстрая, за 10 минут, подзарядка, а подзарядка в футляре увеличивает длительность работы в автономном режиме до 30 часов. Наушники Air5 Pro+ можно подключить к двум устройствам одновременно; переключение происходит автоматически. Настроить звучание в соответствии со своими предпочтениями можно через приложение PeatsAudio (для iOS и Android).