Технологичная TechnoLogica

01.06.2022 21:27

Компания TechnoLogica запланировала премьеру: на выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show 2022 в комнате 251 российские меломаны познакомятся с новейшими активными мониторами Uandksound серии T. На стенде дистрибьютора будет также представлена High End система, состоящая из компонентов Metronome Technologie, Bladelius, Peak Consult и Pillartech Audio, и кабельная продукция, выпускаемая под брендами Tributaries и Clarus Cable.

Что собой представляют активные колонки Uandksound T6? Это сделанные в Испании студийные мониторы с усилением AB-класса (би-ампинг); громкоговорители можно использовать в домашних аудиосистемах. Динамики для них изготавливаются в Дании по спецификациям Uandksound. Твитер – высокого разрешения, с шёлковым куполом; у СЧ\НЧ-динамика – диффузор из кевлара и внушительная магнитная система. Корпуса АС – глухие и монолитные, с особой отделкой, называемой «Чёрный атлас»; она полуматовая, шелковистая, очень приятная на ощупь.

Флагманский CD\SACD проигрыватель Metronome Technologie AQWO имеет CD-привод с верхней загрузкой диска, прецизионным механизмом и трёхопорной внутренней системой виброразвязки. Цифроаналоговая часть – на чипах AKM AK4497 в моно включении, то есть по одной микросхеме на канал. В проигрывателе используется источник питания с десятью независимыми линиями регулирования напряжения. В стандартной комплектации AQWO поставляется с аналоговыми каскадами, но есть возможность добавить и ламповые, в качестве опции. На выставке будет представлен AQWO с аналоговыми каскадами.

Ещё один «громкий» экспонат – интегральный усилитель Bladelius Oden. Его силовая часть составляет 3200 Ватт; каждый канал способен развивать до 800 Ватт при работе на нагрузку 4 Ом. Корпус и шасси Oden выполнены из алюминия; необходимая жёсткость конструкции достигнута путём увеличения толщины панелей.

Демокомплект дополнят двухполосные напольные громкоговорители Peak Consult InCognito 20th Anniversary с ультратехнологичными драйверами: твитером Peak со сложной магнитной системой (из шести неодимовых магнитов) уникальной flower-конфигурации и задней камерой, которая устраняет отражения и резонансы. У СЧ\НЧ-драйвера цельный сэндвич-корпус, отлитая под давлением корзина с оптимизированной системой вентиляции и прочие высокотехнологичные решения. Кроссоверы собираются вручную и располагаются в стойках, занимая почти всё их внутреннее пространство. Отделка колонок весьма необычна – это акриловые плиты, смонтированные на корпус АС; передняя панель отделана кожей.



