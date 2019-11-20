20.11.2019 12:15

Soul_Tech – авторская коллекция итальянского дизайнера Марио Алессиани (Mario Alessiani), которая призвана отразить традиции Италии в повседневных технологиях. Алессиани сознательно отказался от использования пластика, а также других материалов и подходов, типичных для массового производства.

В коллекции три предмета: ручка-стило для сенсорных экранов, беспроводная подставка-зарядка для смартфонов и миниатюрная Bluetooth-колонка. Последняя выполнена из стекла и нержавеющей стали.

«Дизайн и мастерство – в каждом современном высокотехнологичном изделии. Нет массовому производству! Нет использованию пластика!» - такова идея, которой руководствовался Алессиани, разрабатывая коллекцию Soul_Tech (что можно перевести как «технологии с душой»). Дизайнер считает, что акустических систем «традиционного» вида, как проводных, так и беспроводных, выпускается настолько много, что пришла пора создавать более «эстетскую» продукцию – функциональную, но с фокусом на дизайне и материалах; такую, которая требовала бы большего участия краснодеревщиков, кузнецов и других «ручных дел» мастеров.