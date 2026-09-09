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Технологии TCL на выставке IFA 2026


09.09.2026 16:24

 

 

Компания TCL представила несколько новых продуктов и технологий на выставке IFA 2026. Выставочный стенд TCL был оформлен в соответствии с фирменной концепцией развития “AI Inspired Life” (дословно «жизнь под влиянием ИИ»).

 

Посетителям стенда показывали, как искусственный интеллект помогает не просто объединить всевозможную домашнюю электронику в общую экосистему, но и обеспечить более естественное взаимодействие устройств с потребителем и между собой. 

 

В числе самых заметных новинок, демонстрировавшихся на стенде TCL – флагманский телевизор TCL X11L с технологией SQD-Mini LED, получивший награду «Технологический прорыв 2026». Организаторы выставки также отметили высокую технологичность и инновационность другого продукта бренда, телевизора C8L, в котором также используется технология SQD-Mini LED. TCL много работает над развитием отраслевых стандартов в области дисплейных технологий; в частности, вместе с международной организацией TÜV Rheinland компания выпустила «Белую книгу индустрии дисплеев SQD-Mini LED», описывающей системный подход к оценке качества изображения в реальных сценариях просмотра.

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