Технологии Toshiba: REGZA Intelligence


23.12.2025 18:16

 

 

На 38-м Международном кинофестивале, проходящем в Токио (Япония), компания Toshiba TV организовала демозону REGZA Experience Zone, где посетители могли ознакомиться с фирменными передовыми технологиями обработки изображения.

 

Главными экспонатами демозоны стали QLED телевизор Toshiba Z670RE и Mini LED телевизор Toshiba Z770RE с целым комплексом технологий, получившим название REGZA Intelligence. Он обеспечивает изображение кинематографического качества и мощный звук, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране телевизора. В основе REGZA Intelligence – ИИ-движок REGZA Engine ZRi с функциями REGZA Picture, Sound, Pilot и Gen AI. Они в режиме реального времени и в соответствии с типом контента и условиями просмотра оптимизируют качество изображения и звука: распознавая изменения тонов в тёмных сценах, подчёркивая контуры лиц, обеспечивая естественность и реалистичность картинки и т.д. 

 

Mini LED подсветка в телевизорах Toshiba Z770RE повышает контрастность и добавляет выразительности изображению. Благодаря частоте обновления до 165 Гц динамичные сцены воспроизводятся плавно, а быстро сменяющиеся кадры – без размытия. Ещё более очевидны преимущества такой подсветки при просмотре видеоконтента на большом 100-дюймовом экране телевизора Z670RE – она создаёт эффект присутствия в зале коммерческого кинотеатра; этому немало способствуют и возможности встроенной аудиосистемы REGZA Power Audio Extreme с технологиями обработки звука Dolby Atmos и Eilex.

2007