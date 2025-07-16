Технологии умного дома в РФ: исследование

16.07.2025 13:00

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей многоквартирных домов в Москве и крупных городах России, проведённого по заказу АНО «Умный МКД» (организация, занимающаяся разработкой стандартов по цифровизации многоквартирных домов, в которую входят дочерняя компания «Яндекса» ООО «Лаборатория ''Алисы''» и разработчик решений по кибербезопасности «Лаборатория Касперского»).



Респондентов просили ответить на вопросы, касающиеся технологий «умного дома». Лишь одному проценту из всех опрошенных не известен термин «умный дом». 42% участников опроса хорошо (на основе самооценки респондентов) осведомлены о технологиях умного дома, которые используются в квартирах; 26% – о технологиях для дома и придомовой территории; 27% выразили желание установить такие устройства в своей квартире, однако 17% респондентов не смогли назвать ни одно устройство в категории «умный дом». Из тех, кто живёт в новостройке или планирует купить там квартиру, 85% хотят, чтобы в ней были установлены устройства умного дома, а 89% ожидают, что такие устройства будут по умолчанию – в самом доме и/или на придомовой территории.



О темпах роста популярности технологий умного дома свидетельствуют следующие цифры: 72% опрошенных взаимодействуют с ними менее пяти лет (из них 44% менее двух лет); более чем пятилетний «стаж» использования – лишь у 16%. На выбор того или иного устройства влияют технические характеристики (78%), цена (74%), совместимость с другими системами (36% – с максимально большим количеством производителей устройств, 31% – с конкретной системой). Под «умным домом» опрошенные чаще всего подразумевают бытовую технику, системы климат-контроля, системы автоматизированного управления освещением, системы видеонаблюдения, «умные» колонки. Самые популярные из используемых «умных» устройств: всевозможная бытовая техника (нет данных), колонки (37% опрошенных), «умные» лампы и выключатели (23%), датчики определения экстренных ситуаций (19%), системы онлайн-видеонаблюдения и контроля входа в квартиру (16%). Жители новостроек пользуются такими технологиями чаще: бытовая техника с интеллектуальными функциями есть у 74%, колонки – у 72%.



46% участников опроса заявили, что умный дом нужен им для комфорта, 32% – для автоматизации и упрощения повседневных задач, 17% – для ощущения безопасности. У 16% респондентов есть сомнения относительно надежности, пользы и простоты использования таких устройств. 26% опрошенных считают, что технологии умного дома применимы только в новостройках: чем старше дом, в котором живёт участник опроса, тем меньше уверенность в технической возможности установки сервисов умного дома. Препятствиями для широкого распространения технологий умного дома респонденты чаще всего считают высокую цену (61%), возможность сбоев и выхода устройств из-под контроля (53%), риски мошенничества (47%) и угрозу нарушения приватности (43%).