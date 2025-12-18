Технология MAT в новой архитектурной акустике KEF

18.12.2025 16:58

Компания KEF выпустила две новые модели встраиваемых в стены акустических систем. Они входят в инсталляционную серию громкоговорителей Ci-Q и имеют сертификацию THX.



«Архитектурная» колонка Ci5120QLM-THX – мощная акустическая система с пятью динамиками и прямоугольной передней панелью. Громкоговоритель сертифицирован по стандарту THX Ultra и предназначен для установки в больших персональных кинозалах референсного уровня или просторных гостиных (медиакомнатах). Акустическая система размером 818 x 186 x 96 мм оснащается четырьмя басовыми драйверами 120 мм и фирменным точечным источником звука Uni-Q с технологией абсорбирующего метаматериала MAT. АЧХ системы 45 Гц – 20 кГц, импеданс 4 Ом, чувствительность 89 дБ, SPL 105 дБ.



Колонка Ci3120QLM-THX имеет меньшие размеры (536 x 186 x 96 мм) и комплектуется двумя низкочастотными динамиками вместо четырёх. Эта модель подходит как для жилых помещений, совмещающих функции гостиной и развлекательного пространства и не требующих значительной акустической доработки, так и для домашних кинотеатров средней площади. Сертификация: THX Select. АЧХ 50 Гц – 20 кГц, импеданс 4 Ом, чувствительность 89 дБ, SPL 105 дБ. Как и в случае с Ci5120QLM-THX, рекомендуемая мощность усилителя составляет 25-250 Вт.