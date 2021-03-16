Технология Mimi в телевизорах Philips

16.03.2021 06:42

Компания Philips станет первым производителем, чьи телевизоры будут поддерживать технологию Mimi Sound Personalization, дающую пользователю возможность создать собственный слуховой профиль и соответствующим образом настроить звучание динамиков телевизора.



Функция будет добавлена в большинство телевизоров Philips серии Android выпуска 2021 года, предназначенных для продажи на европейском рынке, а именно модели 85x6/ 9006/ 9206/ 9506/ OLED706 и OLED8x6. Для того, чтобы начать ею пользоваться, владелец телевизора должен пройти небольшой тест – для этого ему потребуется iOS/Android смартфон или планшет. По результатам теста создаётся персональный профиль пользователя, который синхронизируется с телевизором через QR-код.



Алгоритм Mimi базируется на трёх запатентованных технологиях; учитывается более 100 параметров, после чего звучание динамиков телевизора оптимизируется и настраивается в соответствии с особенностями слухового восприятия пользователя. Новая функция появится в телевизорах Philips в начале мая 2021 года.