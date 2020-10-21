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Технология «прямой заливки» от TIDAL


21.10.2020 14:03

 

 

Новая технология «прямой заливки» контента TIDAL Connect даёт пользователям BluOS-совместимых устройств возможность управлять непосредственно из приложения TIDAL воспроизведением аудио контента, в том числе записанного в таких форматах, как Master Quality Audio (MQA) и Dolby Atmos.

 

Соответствующая информация появилась 20 октября на сайте BluOS, одного из ключевых партнёров TIDAL в продвижении новой Hi-Fi технологии. Одновременно вышло и обновление BluOS для совместимых компонентов NAD Electronics, Bluesound, DALI и Monitor Audio, которые теперь будут поддерживать TIDAL Connect.

 

Пользователи BluOS-совместимых компонентов, являющиеся подписчиками TIDAL (пакеты Hi-Fi и Premium), получили возможность скачивать музыку непосредственно на свои цифровые устройства без потери качества, без пауз и остановок, и управлять ею через приложение TIDAL: для этого нужно выбрать раздел Now Playing (воспроизводимая запись), а затем, из списка доступных компонентов – устройство для воспроизведения, на которое будет передваться сигнал. Для расширенного управления по-прежнему требуется приложение BluOS Controller.

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