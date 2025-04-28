Технология QD-Mini LED в телевизорах TCL

28.04.2025 13:38

Новые модели телевизоров TCL серий C6K и C7K – устройства, оснащаемые экранами с технологией QD-Mini LED. Технология обеспечивает высокую яркость, глубокий контраст и точную цветопередачу, причём качество последней не падает даже в процессе длительной эксплуатации. Такие телевизоры отображают более миллиарда оттенков и создают яркое, насыщенное и реалистичное изображение.



Эффективное устранение ореолов достигается благодаря комплексу фирменных технологических решений: высокоэффективным светоизлучающим чипам, фирменным линзам, технологии короткого оптического пути (Micro-OD), алгоритмам управления подсветкой и премиальным экранам HVA собственного производства. В телевизорах серии C7K больше зон локального затемнения и выше пиковая яркость. Модели обеих серий оснащаются встроенными аудиосистемами объёмного звучания. В телевизорах TCL C6K это Hi-Fi системы производства Onkyo, с технологиями Dolby Atmos, DTS Virtual:X и DTS-HD; в более продвинутых моделях серии C7K используются High End динамики Bang & Olufsen.



Фирменный процессор AiPQ Pro интеллектуально обрабатывает изображения, используя в том числе алгоритм AI-Сцена, который распознаёт тип контента и автоматически подбирает оптимальные настройки. Активация режима Art Gallery позволяет отражать на экране телевизора – даже когда устройство выключено – произведения искусства, превращая ТВ в аналог картины или постера. Телевизоры TCL C6K выпускаются с экранами с диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов; максимальный размер экрана ТВ TCL C7K – 85 дюймов по диагонали.



