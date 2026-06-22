Технология Shanling R2R в десктопной версии

22.06.2026 14:07

Shanling EH90 – настольный ЦАП/усилитель для наушников с фирменной технологией ЦАП PRO R2R. Она отлично зарекомендовала себя в моделях SCD3.3 (SACD-проигрыватель) и SM1.3R (транспорт-стример), а теперь стала доступна и в небольшом настольном устройстве, рассчитанном на широкий круг потребителей. Новинка позиционируется как центральный ЦАП, предусилитель и усилитель для наушников для тех пользователей, у кого уже есть цифровые источники: компьютер, транспорт, стример, телевизор или музыкальный сервер.



В EH90 ЦАП PRO R2R дополнен полностью дискретным балансным усилителем для наушников. Заявленная мощность: до 5,2 Вт на канал при сопротивлении 32 Ом на балансных выходах. При сопротивлении 300 Ом балансный каскад рассчитан на мощность до 575 мВт на канал, а несимметричный выход 6,35 мм – до 1,32 Вт на канал при сопротивлении 32 Ом в режиме высокого усиления. Возможности подключения: балансный XLR выход, разъём Pentaconn 4,4 мм и стереоразъём 6,35 мм; таким образом, использовать EH90 можно и с современными балансными наушниками, и более традиционными моделями с небалансным подключением. USB и I2S через HDMI/LVDS поддерживают PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512, входы AES/EBU, коаксиальный и оптический S/PDIF обрабатывают PCM до 32 бит / 192 кГц. Добавлен HDMI ARC для прямого подключения к ТВ. EH90 предлагает десять выбираемых режимов работы контактов I2S, что упрощает его использование со сторонними цифровыми транспортами. Предусмотрен внешний вход тактового сигнала, совместимый с тактовыми сигналами 44,1 кГц и 10 МГц.



Беспроводную связь обеспечивает поддержка Bluetooth 5.4 с LDAC, aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC и SBC. EH90 может работать как компактный предварительный усилитель благодаря наличию аналоговых выходов, балансных XLR и несимметричных RCA разъёмов. Источники питания для аналоговой и цифровой секций – раздельные: линейный трансформатор мощностью 35 Вт для аналогового каскада и отдельный источник питания мощностью 10 Вт для ЦАП. На передней панели устройства расположены 4,8-дюймовый цветной дисплей, большой поворотный регулятор и выходы для наушников. Размеры Shanling EH90: 280 x 230 x 83,1 мм.